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فريق التحرير

17 يونيو 2024

بهدف تعزيز الصناعات العسكرية.. مشاركة سعودية في باريس عبر بوابة “يوروساتوري”

محليات
بهدف تعزيز الصناعات العسكرية.. مشاركة سعودية في باريس عبر بوابة “يوروساتوري”

تشهد فعاليات معرض يوروساتوري 2024، الذي يُقام في العاصمة الفرنسية باريس من 17 إلى 21 يونيو 2024، مشاركة سعودية كبيرة تُجسّد حرصها على تعزيز قدراتها الدفاعية وتطوير صناعاتها العسكرية الوطنية.

وافتتح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، اليوم، جناح السعودية المشارك في المعرض الدولي للدفاع والأمن يوروساتوري 2024م.

واطّلع على أبرز معروضات ومنتجات الجهات الوطنية المشاركة في الجناح السعودي، كما استمع لشرحٍ مُفصّل حول آخر المستجدات والمنجزات التي شهدها قطاع الصناعات العسكرية في الآونة الأخيرة.

تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في السعودية ممثلة بالهيئة وشركائها الإستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات في المجال دفعاً نحو تحقيق الهدف الإستراتيجي للقطاع المتمثل في توطين ما يزيد عن 50% من إنفاق السعودية على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م.

تستعرض الجهات المشاركة في الجناح السعودي ما يشهده قطاع الصناعات العسكرية من خطوات متسارعة لمواصلة توطين وتمكين القطاع، وما يزخر به من قدراتٍ محلية تلبي الاحتياجات العملية للأجهزة العسكرية، في إطار النمو المتسارع الذي يشهده القطاع على صعيد جذب الاستثمارات النوعية في القطاع التي ستسهم بشكل فعّال في بناء اقتصادٍ مزدهر وصناعةٍ مستدامة.

وأكّد المهندس العوهلي، أنّ هذه المشاركة الإستراتيجية للسعودية تهدف إلى تمكين الشركات العاملة في القطاع الدفاعي والأمني من الالتقاء بالمستثمرين المُهتمين بالفرص النوعية التي يشهدها القطاع، عبر تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة، وبحث آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وتفعيل ودعم الشراكات النوعية بين الشركات المحلية العاملة في القطاع ونظيراتها من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.

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