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18 يونيو 2024

جراحة عاجلة لإيقاف نزيف بأمعاء حاج إندونيسي في عرفات

حج 2024
جراحة عاجلة لإيقاف نزيف بأمعاء حاج إندونيسي في عرفات

نجح فريق طبي بمستشفى شرق عرفات في إجراء عملية جراحية عاجلة لحاج إندونيسي يبلغ من العمر 80 عاماً يعاني من ثقب ونزيف داخلي في الأمعاء نتيجة إصابته بقرحة في نهاية المعدة وبداية الإثني عشر، وتم إصلاح الثقب وعلاج الحاج.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن المريض نقل إلى المستشفى مع القافلة الطبية من تجمع المدينة الصحي، لتمكينه من أداء النسك واستكمال خطته العلاجية، حيث كان يعاني من نزيف وأنيميا حادة وحالته الصحية غير مستقرة، وعلى الفور جرت معاينة وتقييم حالته من قبل فريق الجراحة وبعد إكمال الإجراءات والتشخيص اتخذ قرار بنقل المريض إلى غرفة العمليات في يوم عرفة وجرى إصلاح الثقب واستكمال العلاج.

وأضاف أن حالة المريض استقرت بعد العملية وارتفعت نسبة الهيموجلوبين في الدم وتحسنت جميع آثار التسمم التي كانت موجودة قبل العملية وهو بحالة صحية جيدة في جناح التنويم.

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