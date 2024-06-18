تصاعد الدخان من محطة فوكوشيما النووية في اليابان

أوقفت الشركة المشغلة لمحطة الطاقة النووية اليابانية فوكوشيما، نظام تبريد الوقود النووي المستهلك في وحدة الطاقة السادسة للمحطة.

وكانت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية “TEPCO” أعلنته عن أنه في الساعة 08:35 بالتوقيت المحلي، انطلق إنذار حريق في المحطة بسبب توقف مضخات نظام تبريد الوقود النووي المستهلك.

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وبعد فحص الوحدة السادسة، لم يتم اكتشاف أي حريق، ولكن تم اكتشاف دخان متصاعد مشيرة إلى أنه لم يصب أحد ولم يتم تسجيل أي تغييرات في عمل الوحدة.

وأوضحت الشركة أن الوقود المستهلك تم تبريده بشكل كاف، وبالتالي فإن الحادث “لن يكون له تأثير على عمل المحطة”.