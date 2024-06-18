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18 يونيو 2024

ضيوف الرحمن المتعجلون يؤدون طواف الوداع وسط استعدادات مكثفة بالمسجد الحرام

حج 2024
ضيوف الرحمن المتعجلون يؤدون طواف الوداع وسط استعدادات مكثفة بالمسجد الحرام

يؤدي حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين، اليوم الثلاثاء، طواف الوداع وسط استعدادات مكثفة من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الحرمين.

وذلك بمشاركة الجهات المعنية العاملة في الحج لتفويج ضيوف الرحمن وذلك وفق الخطط التشغيلية لموسم حج هذا العام وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

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وجهزت الهيئة 194 باباً و519 سلماً و194 مصعداً كهربائياً و33 ألف سجادة و 340 مصلى و2800 متطوع و883 وحدة تكييف و 4323 مروحه تهوية ورذاذ و251 عربة كهربائية كبيرة و8000 سماعة لنظام الصوت و10 آلآف عربة يدوية و50 لغة للإرشاد المكاني.

ويأتي ذلك من أجل التيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله في خدمة حجاج بيت الله الحرام والتيسير عليهم.

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