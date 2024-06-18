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فريق التحرير

18 يونيو 2024

أمانة جدة ترصد 763 مخالفة خلال جولات رقابية على الأسواق

محليات
أمانة جدة ترصد 763 مخالفة خلال جولات رقابية على الأسواق

رصدت أمانة محافظة جدة، 763 مخالفة فيما سجلت 273 منشأة معايير الامتثال، خلال 1036 جولة رقابية بنطاق 11 بلدية فرعية خلال اليومين الماضيين.

وشملت الجوالات الرقابية، صالونات الحلاقة، والمخابز، ومحال بيع الحلويات ومراكز التسوق، والمطابخ والمطاعم و محال بيع اللحوم، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تنفذها وكالة البلديات الفرعية لمتابعة ورصد كافة المخالفات.

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بدوره، أكد وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن زبن الله المطيري، أن الفرق الميدانية وبمتابعة الإدارة العامة للخدمات البلدية والامتثال، واصلت أعمالها الرقابية عبر جولات ميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات في المنشآت الغذائية والصحية لرفع مستوى الامتثال.

وجرى رصد 763 مخالفة فيما سجلت 273 منشأة معايير الامتثال، كما استهدفت أعمال الرقابة الصحية الملاحم ومعامل منتجات اللحوم والدواجن، للتأكد من صلاحية وطريقة حفظ اللحوم، والنظافة العامة وصحة ونظافة العاملين وصلاحية الأدوات المستخدمة.

وأوضح أن ذلك يأتي ضمن أعمال رصد امتثال المنشآت التجارية والغذائية والصحية، والتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة بالالتزام بالتعليمات والاشتراطات واللوائح الصادرة بخصوص هذه الأنشطة، واتباع أفضل الممارسات الغذائية الصحية الجيدة التي ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة، وتسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.

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