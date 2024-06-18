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فريق التحرير

18 يونيو 2024

“لأجل بكرة”.. أول عرض مسرحي غنائي ينظمه “بنك الرياض” بالتعاون مع هيئة المسرح والفنون الأدائية

منوعات
“لأجل بكرة”.. أول عرض مسرحي غنائي ينظمه “بنك الرياض” بالتعاون مع هيئة المسرح والفنون الأدائية

أعلن بنك الرياض عن تنظيمه لأول عرض مسرحي غنائي تحت عنوان “لأجل بكرة”، وذلك بالشراكة مع هيئة المسرح والفنون الأدائية.

يقام العرض على مدار ثلاثة أيام من 20 إلى 22 يونيو 2024، على مسرح القاعة الزرقاء في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في مدينة الرياض، ويمكن الحجز عبر الضغـط هنــا.

والمسرحية من كلمات: عبدالله الدوّاس، وألحان: صالح بن جاسم، وإخراج: فادي سعد بن جلال، وإنتاج موسيقي: ربيع الصدّيقي، ومديرا الإنتاج يوسف الدواس، محمد الحميدان، وإشراف عام: د. سارة عالم، وقصة: محمد الراجحي، وأزياء: غينا الأسمر، أما تصميم الاستعراض: حنان الضويحي.

يهدف العرض إلى تحفيز قيم المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز مفاهيم المسؤولية والعمل الجاد لبناء مستقبل واعد.

وتقدم المسرحية تجربة غامرة تمزج بين السرد القصصي المثير والعناصر الموسيقية والبصرية المدهشة، وتجسد قيم العمل الجماعي، والمثابرة، والتفاؤل، بأسلوب ممتع وجذاب مناسب لجميع أفراد العائلة.

و”لأجل بكرة” مبادرة فريدة من نوعها، تؤكد على التزام بنك الرياض بدعم المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز القيم الإيجابية لدى الجيل الناشئ.

 

 

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