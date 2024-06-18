الحجاج يغادرون مكة بعد إتمام مناسك الحج

بدأ حجاج بيت الله الحرام في مغادرة مكة المكرمة عبر حافلات النقابة العامة للسيارات التي جهزت بكامل الخدمات البشرية والآلية بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات سهلت على حجاج بيت الله الحرام أداء النسك بفضل من الله ثم بما نفذته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عهده الأمين من مشروعات وتوسعات عملاقة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة أسهمت في أدائهم للركن الخامس من أركان الإسلام في جو يسوده الأمن والأمان والسكينة .

وأكد الحجيج خلال مغادرتهم لمكة المكرمة بعد أدائهم طواف الوداع على أن اليسر والسهولة في أداء المناسك في هذا الجو الروحاني المفعم أشاع جوًا من السكينة والطمأنينة، معربين عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين، على ما وجدوه من تسهيلات وخدمات غير مسبوقة وعلى جميع المستويات يضاف إليها التعامل الإنساني والكريم من جميع المسئولين خلال أدائهم المناسك.

سائلين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يجزيهما خير الجزاء على خدمتهما للإسلام والمسلمين وأن يجعل ما يقدمانه من خدمة ضيوف الرحمن في موازين أعمالهم الصالحة.