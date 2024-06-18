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    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

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    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

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    Days
  • 24 - 26
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    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

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فريق التحرير

18 يونيو 2024

الحجاج يغادرون مكة بعد إتمام مناسك الحج

حج 2024
الحجاج يغادرون مكة بعد إتمام مناسك الحج

بدأ حجاج بيت الله الحرام في مغادرة مكة المكرمة عبر حافلات النقابة العامة للسيارات التي جهزت بكامل الخدمات البشرية والآلية بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات سهلت على حجاج بيت الله الحرام أداء النسك بفضل من الله ثم بما نفذته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عهده الأمين من مشروعات وتوسعات عملاقة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة أسهمت في أدائهم للركن الخامس من أركان الإسلام في جو يسوده الأمن والأمان والسكينة .

وأكد الحجيج خلال مغادرتهم لمكة المكرمة بعد أدائهم طواف الوداع على أن اليسر والسهولة في أداء المناسك في هذا الجو الروحاني المفعم أشاع جوًا من السكينة والطمأنينة، معربين عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين، على ما وجدوه من تسهيلات وخدمات غير مسبوقة وعلى جميع المستويات يضاف إليها التعامل الإنساني والكريم من جميع المسئولين خلال أدائهم المناسك.

سائلين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يجزيهما خير الجزاء على خدمتهما للإسلام والمسلمين وأن يجعل ما يقدمانه من خدمة ضيوف الرحمن في موازين أعمالهم الصالحة.

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