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19 يونيو 2024

رصد أداء الجهات الحكومية.. “الحاج الخفي” أداة لمعرفة مدى الرضا عن الخدمات المُقدمة في موسم الحج

حج 2024
رصد أداء الجهات الحكومية.. “الحاج الخفي” أداة لمعرفة مدى الرضا عن الخدمات المُقدمة في موسم الحج

قام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”، بإضافة أساليب مبتكرة خلال موسم حج هذا العام، بهدف إرساء المعاني الإثرائية لقواعد قياس الأداء في العمل الحكومي.

وذلك في سبيل التطوير والإسهام في تحقيق الأهداف المنشودة، لبلوغ المستويات العالمية في التميز والإبداع المؤسسي.

81 خدمة تقدمها 18 جهة حكومية

وعبر تطبيق أداة “الحاج الخفي” عمل “أداء” خلال موسم الحج 1445هـ، على قياس 81 خدمة تقدمها 18 جهة حكومية، لمعرفة مدى رضا المستفيدين عن جودة الخدمات العامة من حجاج بيت الله الحرام من داخل السعودية وخارجها، إلى جانب هدف دعم عمليات تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين من الأجهزة العامة، والتي من شأنها تُحقّق إصدار تقارير واقعية تعكس مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات.

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ويقوم المركز بتطبيق منهجية “الحاج الخفي”، بحيث يقوم الحاج بتأدية جميع مراحل وخطوات أداء مناسك الحج التي يقوم بها جميع الحجاج، وتوثيق جميع المراحل والخدمات.

ويقيس من خلالها جودة جميع الخدمات التي يحصل عليها، إلى جانب رصد وحصر أداء الجهات الحكومية، مركزًا في التقييم على مدى سهولة إجراءات الخدمة، ومراكز تقديم الخدمات، وسهولة استخدام النظام الإلكتروني، وتعامل الموظفين، وسرعة الإنجاز، وجودة المخرجات.

وذلك من أجل تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والتي من شأنها أن تهدف إلى تحديد الفرص وتحسين وتطوير الخدمات العامة، بما يتم على إثرها تحليل النتائج ودراستها وإعداد التقارير لمتخذ القرار، بحيث يمكن توظيفها في دعم عمليات تحسين وتطوير الخدمات المقدمة من الأجهزة العامة.

“الحاج الخفي”

يُذكر أن “أداء” تطبق “الحاج الخفي” في الخدمات المشمولة، التي تبدأ من مرحلة التعاقد والتصاريح، ومرحلة السفر البري وجودة الطرق، وخدمات النقل الجوي والمطارات والقطارات، ومن ثم مراحل الوصول للحرمين وأداء فريضة الحج، وجميع الخدمات المساندة لراحة الحاج، كالتنقل داخل المشاعر من خلال وسائل النقل العامة، والخدمات الصحية، والسكنية، والفندقية، والسياحية، واللوجستية، إلى جانب خدمات التفويج بين المشاعر والحرم، والانتهاء بخدمات المغادرة براً وجواً، والتي تتم جميعها بالتعاون مع جميع الجهات العاملة في موسم حج العام الحالي ذات العلاقة.

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