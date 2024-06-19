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فريق التحرير

19 يونيو 2024

الذكاء الاصطناعي يُهدد وظائف القطاع المصرفي.. وشركة أمريكية: يمكن الاستغناء عن 54% من الوظائف

منوعات
الذكاء الاصطناعي يُهدد وظائف القطاع المصرفي.. وشركة أمريكية: يمكن الاستغناء عن 54% من الوظائف

قالت شركة سيتي جروب – إحدى أكبر شركات الخدمات المالية في أمريكا- إن من المرجح أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى فقدان عدد من الوظائف في القطاع المصرفي يفوق أي قطاع آخر، حيث من المقرر أن تؤدي تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى إحداث تحول في التمويل الاستهلاكي وجعل العمال أكثر إنتاجية.

وأفادت الشركة، اليوم الأربعاء، في تقرير جديد حول الذكاء الاصطناعي، بأن هناك إمكانية كبيرة لتحويل حوالي 54% من الوظائف في القطاع المصرفي للتشغيل الآلي، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتوصلت سيتي جروب إلى أن 12% أخرى من الوظائف في القطاع المصرفي يمكن تعزيزها باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي.

وبدأت أكبر البنوك في العالم، في بطء العام الماضي، تجربة مزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مدفوعة بالوعد بأن ذلك سيساعدها على تعزيز إنتاجية الموظفين وخفض التكاليف.

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