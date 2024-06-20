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20 يونيو 2024

استقرار أسعار النفط عند 85.10 دولار للبرميل قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية

اقتصاد
استقرار أسعار النفط عند 85.10 دولار للبرميل قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، مع ترقب المستثمرين البيانات الأسبوعية للمخزونات الأمريكية من الخام في ظل مخاوف ارتفاعها كما أشار تقرير صدر عن معهد البترول الثلاثاء الماضي.

واستقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس عند 85.10 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس -الأكثر نشاطاً- بنسبة 0.27% إلى 80.49 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود يوليو التي تنتهي صلاحيتها اليوم 0.23% إلى 81.38 دولار للبرميل.

ولم تُنشر تسوية أسعار عقود خام نايمكس أمس الأربعاء إثر عطلة رسمية في السوق الأمريكي، والتي تسببت في تراجع حجم تداولاته اليوم أيضاً.

ويترقب المستثمرون صدور البيانات الرسمية للمخزونات الأمريكية من النفط في وقت لاحق اليوم لمعرفة مدى قوة الطلب على الذهب الأسود في أكبر اقتصادات العالم.

ومن المتوقع أن تقوم إدراة المعلومات النفطية والطاقة بإصدار تقريرها الإسبوعي عن المخزون النفطي للبلاد للأسبوع السابق في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت جرينتش اليوم الخميس.

يذكر أن تقرير معهد البترول الأمريكي الصادر يوم الثلاثاء الماضي أوضح زيادة مخزون الخام الأمريكي بـ2.264 مليون برميل خلال الأسبوع المنصرم، بينما شهدت مخزونات البنزين انخفاضاً ملحوظاً.

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