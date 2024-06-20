“أمانة جدة” تُحبط تهريب 1.243 ذبيحة فاسدة وتُزيل 527 مسلخًا عشوائيًا

أحبطت أمانة محافظة جدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك للعام 1445هـ تهريب 1.243 ذبيحة فاسدة في 5 نقاط تفتيش عبر المنافذ، واحتجزت 109 مركبات تقل تلك المذبوحات بطرق مخالفة تفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين.

وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام وبمساندة الجهات الأمنية تمكنت من ضبط ومصادرة الذبائح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بنقاط التفتيش المعتمدة على المنافذ، وجرى على إثرها إتلاف 1.225 من المذبوحات غير الصالحة للاستهلاك.

وفي سياق جهود الأمانة لرصد المسالخ والحظائر العشوائية، أزالت الأمانة 409 من الحظائر المخالفة و527 من المسالخ، كما جرى تحريك 1.594 مركبة تمارس بيع الأغنام في غير المواقع المصرحة.

وأشارت أمانة جدة إلى أن ذلك يأتي ضمن الجهود الرقابية لحماية سلامة الغذاء، والتصدي لمحاولات نقل وتداول اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر، التي تتصاعد وتيرتها خلال موسم الحج.