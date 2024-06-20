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20 يونيو 2024

الإعلان عن رجل مباراة الدنمارك وإنجلترا في يورو 2024

رياضة
الإعلان عن رجل مباراة الدنمارك وإنجلترا في يورو 2024

حصل بيير إيميل هويبرج لاعب منتخب الدنمارك على جائزة أفضل لاعب في مباراة إنجلترا والدنمارك في يورو 2024.

واستضاف ملعب بانك بارك، أحداث مباراة الدنمارك وإنجلترا في الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة يورو 2024.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة يورو 2024 عبر منصة “أكس” بأن بيير إيميل هويبرج هو رجل مباراة الدنمارك وإنجلترا.

ويتواجد منتخبي إنجلترا والدنمارك في المجموعة الثالثة في يورو 2024، رفقة كلا من منتخبات صربيا وسلوفينيا.

ويتصدر منتخب إنجلترا المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يحل الدنمارك في الوصافة بنقطتين، ويأتي سلوفينيا ثالثًا بنقطتين ويتذيل صربيا الترتيب بنقطة واحدة.

https://x.com/EURO2024/status/1803854093489787227

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