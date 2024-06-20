“إنفيديا” الشركة الأكثر قيمة في العالم متفوقة على “أبل”.. من يملكها؟

هيمنت شركة تصنيع الرقائق إنفيديا (Nvidia) على صدارة عالم التكنولوجيا، ونالت لقب أعلى شركة مدرجة للاكتتاب العام يوم الثلاثاء، مدفوعةً بالطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي (AI) التي تُنتجها.

وأصبحت (Nvidia) الشركة الأكثر قيمة في العالم بعد أن ارتفع سعر سهمها إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الثلاثاء.

وشهدت الشركة ارتفاعًا ملحوظًا في أسهمها بنسبة 3.5% لتصل إلى 135.60 دولارًا أمريكيًا للسهم.

نتيجةً لهذا الارتفاع، قفزت القيمة السوقية للشركة إلى 3.336 تريليون دولار، لتتخطى بذلك شركة أبل، مصنّعة هواتف آيفون، وتصبح ثاني أكبر شركة من حيث القيمة السوقية على مستوى العالم.

يُعيد هذا الإنجاز التاريخي إلى الأذهان طفرة التكنولوجيا التي حدثت في مطلع القرن الحالي، حيث يُسلط الضوء على الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي، تمامًا كما فعلت شبكة الويب العالمية قبل عقدين من الزمن.

شركة إنفيديا كوربوريشن هي شركة تصنيع أشباه الموصلات الأمريكية ومقرها سانتا كلارا، كاليفورنيا، وتأسست عام 1993، ورسخت مكانتها كلاعب مهيمن في صناعة أشباه الموصلات، حيث استحوذت على ما يقارب 80٪ من الحصة السوقية العالمية في شرائح أشباه موصلات وحدات معالجة الرسومات (GPU) اعتبارًا من عام 2023.

زيادة هائلة في الإيرادات السنوية

أعلنت شركة إنفيديا، رائدة صناعة معالجات الرسومات، عن تحقيقها إيرادات سنوية قياسية بلغت 60.9 مليار دولار في عام 2023، مُسجّلة بذلك زيادة هائلة بنسبة 126% مقارنة بالعام السابق.

ولم تتوقف إنجازات إنفيديا عند هذا الحد، بل واصلت الشركة تألقها في مايو 2024، حيث تفوقت على التوقعات مرة أخرى بتحقيق أرباحٍ للربع السابق تفوق بشكلٍ كبيرٍ التوقعات.

وأعلنت الشركة عن أرباحٍ بلغت 5.98 دولار للسهم الواحد وإيرادات بقيمة 26 مليار دولار، ما يُؤكد مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا الحديثة.

وشهد سعر سهم (NVDA) ارتفاعًا هائلًا خلال العام الماضي، حيث قفز بأكثر من 200%، وعلى مدار الخمس سنوات الماضية، سجّلت أسهم نفيديا قفزةً استثنائيةً بنسبة 3362%، ما يُؤكّد على ثقة المستثمرين الراسخة في آفاق الشركة المستقبلية.

من يملك شركة إنفيديا؟

من أبرز الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا الحديثة، ممّا يجذب إليها كبار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم،

ويتصدر أكبر 5 مؤسسات مساهمين في الشركة على النحو التالي:

1- مجموعة فانجارد

تحتل مجموعة فانجارد جروب صدارة قائمة أكبر المساهمين في الشركة ، حيث تمتلك 213،335،626 سهمًا، وهو ما يمثل حصة نسبتها 8.67% وفقًا لأحدث إيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حتى نهاية شهر مارس 2024.

2- بلاك روك

شركة بلاك روك ثاني أكبر مساهم مؤسساتي في شركة نفيديا، حيث تمتلك 182،238،925 سهمًا، وهو ما يمثل حصة نسبتها 7.4%.

3- Fidelity Investments (FMR)

تحتل شركة فيديليتي إنفستمنتس المرتبة الثالثة ضمن قائمة أكبر المساهمين المؤسساتيين في شركة نفيديا، حيث تمتلك 115،103،698 سهمًا، وهو ما يمثل حصة نسبتها 4.67%.

4- ستيت ستريت

تحتل شركة ستيت ستريت المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكبر المساهمين حيث تمتلك 90،489،417 سهمًا، وهو ما يمثل حصة نسبتها 3.67% وفقًا لأحدث المعلومات المتاحة.

5- Geode Capital Management

تحتل شركة Geode Capital Management المرتبة الخامسة ضمن قائمة أكبر المساهمين، حيث تمتلك 52،494،299 سهمًا، وهو ما يمثل حصة نسبتها 2.13%.

أما أكبر المساهمين من الأفراد هم:

1- جنسون هوانج – 86،752،723 سهمًا – 3.52%

جنسن هوانغ، المؤسس المشارك والرئيس والرئيس التنفيذي لشركة نفيديا، هو رابع أكبر مساهم في الشركة بشكل عام حيث يمتلك حصة نسبتها 3.52% وفقًا لأوراق تقدّمها الشركة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

2- مارك أ. ستيفنز – 4،069،181 سهمًا – 0.16%

انضم ستيفنز إلى مجلس إدارة الشركة عام 2008، وسبق أن عمل عضوًا في المجلس منذ تأسيس الشركة عام 1993 وحتى عام 2006. وهو عضو حالي في لجنة التدقيق واللجنة المعنية بالترشيحات والحوكمة الرشيدة.

3- تينش كوكس – 3،787،612 سهمًا – 0.15%

يشغل كوكس عضوية مجلس إدارة شركة إنفيديا منذ عام 1993، وهو عضو في لجنة التعويضات. كما أنه يعمل في مجلس إدارة شركة Artisan Partners Asset Management، وهي شركة إدارة أموال مؤسسية.

4- هارفي سي. جونز

يمتلك هارفي جونز 749,980 سهمًا، وهو ما يمثل حصة نسبتها 0.03% وفقًا لإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حتى تاريخ 23 فبراير 2024.

5- كوليت كريس

تمتلك كوليت كريس 622,083 سهمًا في نفيديا، وهو ما يمثل حصة نسبتها 0.03% وفقًا لأحدث إيداع لها لدى لجنة الأورق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حتى تاريخ 20 مارس 2024.