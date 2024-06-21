“أبل” تُخضع الذكاء الاصطناعي لقواعد الاتحاد الأوروبي.. تأجيل إطلاق ميزات جديدة

أعلنت شركة “أبل” الأمريكية، اليوم الجمعة، تأجيل إطلاق بعض خصائص الذكاء الاصطناعي الجديدة امتثالاً لقواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي التي تتطلب منها التأكد من قدرة المنتجات والخدمات المنافسة على العمل باستخدام أدواتها.

وأوضحت الشركة أن خصائص “فون ميرورينج” ومعززات “شيربلاي سكرين شيرنج” و”أبل إنتيلجنس” لن تُطرح للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي هذا العام.

وذكرت “أبل” في رسالة بالبريد الإلكتروني: “نحن قلقون على وجه التحديد من أن متطلبات التشغيل البيني بقانون الأسواق الرقمية قد تجبرنا على المساس بسلامة منتجاتنا بما يعرض خصوصية المستخدم وأمن البيانات للخطر”.