كومان يُعلن تشكيل هولندا أمام فرنسا في يورو 2024

أعلن الجهاز الفني لمنتخب هولندا بقيادة رونالد كومان، عن التشكيل الرسمي لفريقه أمام فرنسا في المباراة التي ستقام ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

ويستضيف ملعب ريد بول أرينا، أحداث مباراة فرنسا وهولندا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

ويقع منتخبا فرنسا وهولندا في المجموعة الرابعة لبطولة يورو 2024، رفقة كلا منتخبات بولندا والنمسا.

تشكيل منتخب هولندا أمام فرنسا في يورو 2024:

حراسة المرمى: بارت فيربروجين.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، ناثان آكي ستيفان دي فري، دامفريس.

خط الوسط: جيردي شوتين، تشافي سيمونز، تيجاني رايندرز.

خط الهجوم: ممفيس ديباي، جوي فيرمنبونج، كودي جاكبو.