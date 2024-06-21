التعادل السلبي يحسم مباراة فرنسا وهولندا في يورو 2024

حسم التعادل السلبي أحداث مباراة منتخب فرنسا مع نظيره هولندا، في بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

واستضاف ملعب ريد بول أرينا، أحداث مباراة فرنسا وهولندا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

ويقع منتخبا فرنسا وهولندا في المجموعة الرابعة لبطولة يورو 2024، رفقة كلا منتخبات بولندا والنمسا.

وبهذه النتيجة حصد كل منتخب نقطة في رصيده ليصبح رصيد هولندا 4 نقاط، متواجدًا في صدارة المجموعة الرابعة.

ويتساوي منتخب فرنسا الذي يحل في وصافة المجموعة الرابعة بنفس الرصيد مع هولندا، ولكن بفارق الأهداف، ويأتي منتخب النمسا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

بينما ودع منتخب بولندا بطولة كأس أمم أوروبا 2024، حيث يتذيل المجموعة بدون نقاط في رصيد.