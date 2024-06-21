للمرة الثانية.. كانتي رجل مباراة فرنسا وهولندا في يورو 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن أفضل لاعب في مباراة فرنسا وهولندا بكأس أمم أوروبا 2024.

وانتهت مباراة فرنسا مع هولندا بالتعادل السلبي بين المنتخبين، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة اليورو.

وحصل نجولو كانتي لاعب منتخب فرنسا والاتحاد على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبه أمام هولندا.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يحصل فيها كانتي لاعب الاتحاد، على جائزة أفضل لاعب في المباراة، حيث حصد اللقب في مباراة الديوك أمام النمسا الماضية.

ويقع منتخبا فرنسا وهولندا في المجموعة الرابعة لبطولة يورو 2024، رفقة كلا منتخبات بولندا والنمسا.

ويحتل منتخب فرنسا وصافة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، متساويًا بنفس الرصيد مع هولندا المتصدر بفارق الأهداف، ويأتي منتخب النمسا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.