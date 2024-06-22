وفاة الشيخ صالح بن زين العابدين الشيبي كبير سدنة الكعبة

نعت عائلة الشيبي العريقة في المملكة العربية السعودية والعالم الإسلامي، اليوم السبت، كبير سدنة الكعبة المشرفة، الشيخ صالح بن زين العابدين الشيبي بالتزامن مع نهاية موسم الحج الحالي، حيث توفي وهو السادن 77 منذ فتح مكة، والسادن 109 منذ عهد قصي بن كلاب.

ومثل الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، سادن الكعبة المشرفة، رمزًا من رموز الدين والتقاليد في المملكة العربية السعودية، كونه تولى منصبا كبيرا بالمسجد الحرام لفترة طويلة، حيث خدم بإخلاص وتفانٍ في خدمة بيت الله الحرام.

وشهد عدد كبير من الحجاج الذين لم يغادروا بعد المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، تشييع الشيخ الشيبي في المسجد الحرام، قبل دفنه في مقبرة المعلاة، كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، نعياً واسعاً بعبارات مؤثرة.

وتسلم الشيبي سدانة الكعبة التي تعد أشرف مهنة في العالم الإسلامي، منذ نحو عشر سنوات خلفاً لعمه الراحل عبد القادر طه الشيبي.

وتعد مهنة السدانة الأشهر والأقدم والأشرف في الحرم المكي الشريف، فيما السادن هو الشخص الوحيد الذي يحمل مفتاح الكعبة المشرفة، والمسؤول عن كلّ ما يتعلق بشؤونها من تغيير كسوتها وغسلها وتعطيرها بالطيب وفتحها وإغلاقها.

وتقتصر تلك المهنة الفريدة على عائلة الشيبي منذ فتح مكة المكرمة في بداية العهد الإسلامي، عندما أمر الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، بأن تكون السدانة للصحابي شيبة بن عثمان بن أبي طلحة ونسله من بعده.