تأكدوا من طلب الفاتورة.. وزارة الحج توجه نصائح للحجاج الراغبين في التسوق

دعت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن، إلى التسوّق في حدود المعقول، تجنُّباً لمخالفة الأوزان المعتمدة في رحلة المغادرة.

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجراف نشرته بحسابها على منصة “إكس”، أن من الطبيعي أن يحرص ضيوف الرحمن بعد الفراغ من المناسك على شراء ما يذكّرهم بالرحلة الإيمانية.

وأضافت “الحج”: “يتوافر عديد من المحال في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة لشراء الهدايا المختلفة”، داعية إلى التأكّد من طلب الفاتورة بعد الشراء.

وحثّت الوزارة، ضيوف الرحمن من الحجاج، على تذكر ألا تتجاوز الهدايا وزن الأمتعة المسموحة في السفر.