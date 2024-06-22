محمية نفود العريق.. موطن الريم والنعام العربي وملاذ إعادة تأهيل الحباري

تسعى المملكة العربية السعودية دائماً ضمن توجهاتها ورؤيتها لتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها، وهو ما يظهر جلياً وجود عديد من المحميات الطبيعية، تضم مناطق ذات تنوع أحيائي وجيولوجي ومناخي خصصت لحفظ الموارد الفطرية.

ضمن أهداف رؤية 2030

وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الذي يتولى رئاسة مجلس المحميات الملكية، إيماناً من المملكة العربية السعودية بهذا الملف، قد أعلن في نهاية شهر أغسطس 2023، اعتماد المحميات الملكية ضمن أهداف رؤية المملكة 2030م، والتي تركز على حماية الحياة الفطرية وأنشطة التشجير وتعزيز السياحة البيئية وتوفير فرص العمل.

13.5% من إجمالي مساحة السعودية

وتستخدم المحميات الملكية 13.5% من إجمالي مساحة السعودية، كما أنها تُسهم في زراعة الأشجار في المملكة بما يزيد على 80 مليون شجرة بحلول 2030، ووفق هذه المستهدفات، ستقوم المحميات الملكية بحماية وإعادة توطين أكثر من 30 نوعًا من الحيوانات المحلية المعرضة للخطر والمهددة بالانقراض.

محمية نفود العريق

وتعد محمية نفود العريق، أحد أهم المحميات في المملكة العربية السعودية، والتي تقع تحت إشراف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، حيث تقع في المنطقة الوسطى جنوب غرب منطقة القصيم، وتبلغ مساحتها 1960 كيلومتر مربع.

بيئات محمية نفود العريق

وتتميز بيئات محمية نفود العريق، بالسهول الرملية الحصوية وبعض الجبال الجرانيتية والبازلتية، وبغطاء نباتي جيد، وتعتبر المنطقة حمى قديما لإبل الصدقة، حيث أعلنها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية محمية عام 1415هـ/ 1995م، وتبلغ مساحتها نحو 2036 كم2.

الريم والنعام العربي

وتعتبر المنطقة التي أقيمت عليها محمية نفود العريق هي آخر المواطن التي شوهد فيها الريم قبل اختفائه من المنطقة، كما تعتبر المحمية ضمن نطاق انتشار النعام العربي المنقرض، حيث تنتشر قشور بيض النعام في أمكان مُختلفة من المحمية.

ملاذ لإعادة تأهيل الحبارى

وتعد محمية نفود العريق واحدة من ثلاث مناطق ذات ملاذات لإعادة تأهيل طيور الحبارى، وهي: التّيسيّة “محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية حاليًا”، وسجا وأم الرّمث، وذلك بفضل عدة عوامل مثل وجود الغطاء النباتي الجيد من العوسج والإرطى والحوليات ووعورة المنطقة.

إدارة المحمية

ويجري تشغيل هذه المناطق المحميّة بواسطة جهاز إداري وفني يضم مديرًا علميًّا لكلّ محميّة، ورئيسًا لفريق الجوّالين الذين يتولون مراقبة الأرضية، لرصد الأحياء الفطريّة في المحميّة، ومنع المخالفات والتجاوزات، ويعاونهم في هذه المهمة فريق المراقبة الجويّة.

محميات المملكة

وإلى جانب محمية نفود العريق، تضم المملكة العربية السعودية مناطق ذات تنوع أحيائي وجيولوجي ومناخي، خصصت لحفظ الموارد الفطرية، ومن بين تلك المناطق التي جاءت بقرار ملكي: “محمية الإمام عبد العزيز بن محمد، محمية الإمام تركي بن عبد الله، محمية الملك عبد العزيز، محمية الملك خالد، محمية الإمام فيصل بن تركي، محمية الملك سلمان، محمية الأمير محمد بن سلمان”، بالإضافة لمحميات: “حرة الحرة، الوعول، الطبيق، جزر فرسان”، وحرة الحرة الطبيعة جزء من محمية الملك سلمان الملكية.

انقراض العديد من الحيوانات

وتسببت التغيرات المناخية القاسية في كثير من الضرر ليس فقط للإنسان بل للحيوانات والنباتات أيضا، وأدت لانقراض العديد من الحيوانات، فهناك أكثر من 41 ألف نوع من الحيوانات مهددة بالانقراض وفق الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، كما قدر العلماء أن أعداد الحياة البرية في العالم انخفضت بنسبة 69% منذ 1970.

أبرز الحيوانات المُهددة بالانقراض

وأكثر الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم: وحيد القرن الجاوي، لم يتبق منه سوى 75، ونمر آمور، لم يتبق منه سوى 100 فرد، ونمر سوندا، 600 في البرية، والغوريلا الجبلية، ويوجد منها 1000 فقط في البرية، وإنسان الغاب التابانولي، ويوجد أقل من 800 منها، وخنازير البحر اليانغتسي، ونوع من الدلافين، أعداها أقل من 1000، ووحيد القرن الأسود، يبلغ عدده أقل من 6 آلاف، وفيل الغابات الأفريقي، أعداده انخفضت بنسبة 86%، وإنسان الغاب السومطري يوجد 14 ألفا منه، وسلاحف صقرية المنقار، أعدادها تتراوح ما بين 20 ألف إلى 23 ألف.