الأردن يعلن رحيل الحسين عموتة

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم رحيل المدرب الحسين عموتة والتعاقد مع مواطنه المغربي جمال سلامي اليوم السبت.

وقاد عموتة الأردن لإنجاز تاريخي ببلوغ نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه مطلع العام الحالي قبل الخسارة أمام قطر البلد المضيف.

وتحدث عموتة بعد ذلك عن رغبته في الرحيل لأسباب شخصية، واستمر مع المنتخب إذ قاده إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

واحتل الأردن صدارة المجموعة السابعة، وضمن التأهل لكأس آسيا 2027 أيضا متفوقا على السعودية وطاجيكستان وباكستان.