تشيلسي يُعلن عن ضم صفقة جديدة

أعلن نادي تشيلسي عن ضم إستيفاو ويليان المهاجم الشاب، لصفوف الفريق، قادمًا من بالميراس البرازيلي.

وأكد نادي تشيلسي عبر موقعه الرسمي بأن البرازيلي سينضم رسميًا إلى النادي في الصيف المقبل.

وأوضح بأن اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا، بنى بالفعل سمعة قوية في أمريكا الجنوبية كواحد من أكثر المواهب المثيرة للاهتمام نظرًا لمراوغته الماهرة وسرعته القوية، مما تسبب في الكثير من المشاكل للدفاعات في موسمه المتميز في كرة القدم الأولى.

شارك إستيفاو 10 مرات في الدوري البرازيلي مع نادي بالميراس، حيث ساهم بهدفين وصنع هدفين، بالإضافة إلى هز الشباك في كأس ليبرتادوريس وكوبا دو برازيل.

جدير بالذكر أن هذه الصفقة هي الثانية لنادي تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية، بعدما ضم النادي توسين أدارابيويو لصفوفه، قادمًا من فولهام الإنجليزي.