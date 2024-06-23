سيناريو 2023 يلوح بالأفق.. اليونان تواجه حرائق غابات في وقت مبكر من الصيف

تواجه اليونان خطرا كبيرا بشأن اندلاع حرائق جديدة داخل الدولة، بالتزامن مع محاولات فرق الإطفاء للسيطرة على حرائق غابات أججتها رياح عاتية على جزيرتين يونانيتين وفي أماكن أخرى من البلاد.

وكشفت تقارير يونانية، أن أكثر من 30 من أفراد الإطفاء تدعمهم سبع طائرات، تتضمن خمس طائرات هليكوبتر، يعملون على إخماد حريق غابات اندلع في جزيرة أندروس في بحر إيجه بعيداً عن المنتجعات السياحية، حيث جرى إخلاء أربع مناطق كإجراء احترازي، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

وتشيع حرائق الغابات في اليونان لكنها أصبحت أكثر تدميراً في الأعوام الأخيرة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الجفاف في فصل الصيف، وهو ما يربطه العلماء بتغير المناخ.

وكافحت اليونان حرائق في عام 2023 اعتبرت الأكبر فيما يخص حريق غابات الاتحاد الأوروبي منذ 23 عامًا، حيث احترق ما يقارب من 100 ألف هكتار بمنطقة ألكسندروبوليس في اليونان.