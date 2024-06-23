مخاوف تتعلق بالسلامة توقف إنتاج وتسليم سيارتي تويوتا “جراند هايلاندر” و”لكزس TX الرياضية”

أعلنت شركة تويوتا أنها أوقفت إنتاج وتسليم سيارتي جراند هايلاندر الكبرى ولكزس تي إكس الرياضية متعددة الاستخدامات حتى تتمكن من معالجة مشكلة الوسادة الهوائية.

وقالت شركة صناعة السيارات في وقت سابق إنها ستستدعي 145 ألف سيارة من طراز تويوتا جراند هايلاندر ولكزس تي إكس لعام 2024 في الولايات المتحدة لأن إحدى الوسائد الهوائية قد لا تنتفح على النحو المنشود أثناء حوادث معينة.

ويعد قرار وقف إنتاج وتسليم هذه السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات إجراءً احترازياً إلى حين إيجاد حل للمشكلة.

وتبحث تويوتا في الوقت الحالي عن تحسين للمركبات المنتجة بكميات كبيرة لضمان سلامة عملائها.

ولم تقدم الشركة جدولاً زمنياً لموعد استئناف إنتاج أو تسليم طرازي جراند هايلاندر الكبرى ولكزس TX.

ويعد هذا الاستدعاء خطوة مهمة للحفاظ على معايير السلامة التي يتوقعها العملاء من علامة تويوتا التجارية. وسيتم إخطار مالكي السيارات المتأثرة بالاستدعاء والحلول المقترحة بمجرد توفرها.