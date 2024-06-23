الأهلي والفتح يهتمان بضم مهاجم نيوكاسل الإنجليزي

جذب كالوم ويلسون مهاجم فريق نيوكاسل الإنجليزي، اهتمام ناديين من دوري روشن، من أجل ضم خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقًا للصحفي الموثوق بن جاكوبس فأن كالوم ويلسون جذا اهتمام وست هام وكذلك أندية الفتح والأهلي.

وأوضح بأن ناديي الفتح والأهلي ناقشا ويلسون، ولكن لم يتم تقديم أي عرض حتى الآن، ونادي نيوكاسل منفتح لبيع اللاعب.

وشارك ويلسون مع نيوكاسل في 108 مباراة بمختلف البطولات، وأحرز خلالهم 48 هدفًا، وصنع 11 آخرين بحسب موقع ترانسفير ماركت.

جدير بالذكر أن الأهلي أنهى موسمه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وهو يتواجد في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 65 نقطة.