20 عامًا دون بلاغ باختفائها.. شرطة فلوريدا تكشف هوية رفات حديقة الكريماس وتبحث عن الزوج المختفي

في 29 ديسمبر 2003، عثر بستاني في حديقة الكريماس مترامية الأطراف في مقاطعة أورانج بولاية فلوريدا الأمريكية على بقايا هيكل عظمي بشري، اكتشفت الشرطة لاحقًا أنه لامرأة من المجوهرات التي كانت تلبسها، وأنها تعرضت للقتل، بينما لم يستدل على هويتها.

بقيت هذه القضية مُعلقة لـ 20 عامًا كاملة، قبل أن تتمكن السلطات المحلية، بالتعاون مع مختبر متقدم لتحليل الحمض النووي من تحديد هوية صاحبة الرفات، الأمر الذي زاد القصة غموضًا حول هوية القاتل الهارب من العدالة حتى الآن.

من هي صاحبة رفات حديقة الكريمساس؟

بعد العثور على تطابق لملف تعريف الحمض النووي في عام 2023، تمكن المحققون في مارس 2024، من تحديد هوية الرفات على أنها هولي غارسيا، وهي زوجة وأم تبلغ من العمر 26 عامًا، عاشت في الجانب الشرقي من مدينة أورلاندو في عام 2002.

الصدمة في قضية رفات هولي غارسيا

التوصل لهوية “جارسيا” أثبت للشرطة أن “غارسيا” لم يبلغ أبدًا عن اختفائها، وهو أمر محير جعل المحققون يبحثون عن زوجها ميغيل أنخيل غارسيا ريفيرا، والذي لم يستدل عليه أيضًا، حيث اختفى الآن ولا يعلم أحد أين ذهب.

“نحن ممتنون وسعداء لأنه تم التعرف عليها ولكننا نبدأ من الصفر بعد أكثر من 20 عاما لمعرفة ما حدث لها” ، قال ديت تشيلسي كوبسيل في مقطع فيديو حول تحديد هوية غارسيا.

على من لديه معلومات التقدم للإدلاء بها

يقول المحققون: “أصبحنا متأكدين الآن من أن غارسيا عاشت في شقق بالم باي قبالة ساوث سيموران بوليفارد في عام 2002. كما نعتقد أنها عاشت في شقق هولوبروك قبالة طريق كاري فورد داخل نطاق المقاطعة في عام 2003، لكننا لم نعثر بعد عن أي أثر لزوجها ميغيل”.

وقد طالبت الشرطة من لديه معلومات عن الزوج أو أي من أفراد أسرة غارسيا التواصل معها لاستكمال التحقيقات في هذه القضية الغامضة.