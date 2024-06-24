مساهمو “صادرات” يرفضون الموافقة على بنود اجتماع الجمعية العامة

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية “صادرات” اليوم الاثنين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) الذي عقد أمس الأحد.

ورفضت الجمعية العامة العادية لشركة السعودية للصادرات الصناعية في اجتماعها أمس الأحد، الموافقة على جميع بنود الاجتماع، والمتضمنة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

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وامتنعت العمومية عن تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بنا ء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من عام 2025م، وتحديد أتعابه.