891 صفقة في البورصة العقارية اليوم

شهدت البورصة العقارية اليوم الاثنين، 891 صفقة بقيمة وصلت إلى أكثر من 687.9 مليون ريال لمساحة متداولة تجاوزت 3.44 مليون متر مربع.

وسجل أعلى سعر للمتر المربع اليوم الاثنين عبر البورصة العقارية 19675 ريال، فيما كان متوسط سعر المتر المربع اليوم 199 ريالاً.

الأحياء الأكثر تداولاً

سيطرت الرياض على 4 مراكز ضمن قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية عبر البورصة العقارية التي تضم 5 أحياء.

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وتصدر حي نمار بالرياض القائمة بقيمة صفقات تخطت 29.7 مليون ريال، يليه الرمال بقيمة تجاوزت 23.1 مليون ريال ثم النرجس بأكثر من 18.8 مليون ريال.

وضمت القائمة حي وادى تاره بخميس مشيط بقيمة صفقات تخطت 16.6 مليون ريال، وفي المركز الخامس جاء حي بدر بالرياض بقيمة تجاوزت 7.8 مليون ريال.