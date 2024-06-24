الاتحاد يقدم عرضًا لضم هداف دوري أبطال آسيا

كشفت تقارير صحفية إماراتية، عن تلقى سفيان رحيمي لاعب العين عرضًا من نادي الاتحاد، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لصحيفة “الخليج الإماراتية” فأن نادي الاتحاد قدم عرضًا لضم سفيان رحيمي في حدود 20 مليون دولار، وأن النادي سيمنح اللاعب عقداً لمدة 3 سنوات.

وفي سياق آخر فقد أعلن نادي الاتحاد عن خوضه مباراة ودية أمام فريق ريال بيتيس الإسباني، يوم 3 أغسطس المقبل.

وكان الاتحاد أوضح من قبل بأنه سيخوض معسكر إعدادي، في إسبانيا في خلال الفترة من 12 وحتى 26 يوليو المقبل، وبعدها سيقيم المعسكر في البرتغال في الفترة من 27 لذات الشهر، وحتى يوم 3 أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أن الاتحاد أنهى موسمه في بطولة الدوري السعودي، وهو يتواجد في المركز الخامس برصيد 54 نقطة