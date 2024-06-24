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فريق التحرير

24 يونيو 2024

“الصناعة” تنفذ 911 جولة رقابية على عدة مواقع تعدينية خلال مايو الماضي

اقتصاد
“الصناعة” تنفذ 911 جولة رقابية على عدة مواقع تعدينية خلال مايو الماضي

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية – ممثلة بوكالة الامتثال والرقابة التعدينية – ٩١١ جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر مايو الماضي، ووجهت ١٥٠٨ إنذارات على المواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، وذلك تطبيقًا لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة، وفقاً لواس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، أنّ الجولات الرقابية المُنفّذة خلال شهر مايو الماضي، شملت ٢٢٨ جولة على المواقع التعدينية في منطقة الرياض، و٢٠٧ جولات في المنطقة الشرقية، و١٥٧ جولة في منطقة مكة المكرمة، و٩٢ جولة في منطقة المدينة المنورة، و٨٨ جولة في منطقة عسير، و٤٥ جولة في منطقة جازان، إضافة إلى ٢٨ جولة على المواقع التعدينية في منطقة القصيم، و٢٠ جولة في منطقتي الباحة والحدود الشمالية، و١٣ جولة في منطقة الجوف، كما شملت ١٠ جولات في منطقة نجران، وجولتين في منطقة تبوك، وجولة واحدة في منطقة حائل.

وأكّد عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية؛ ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، وفقًا للوائح نظام الاستثمار التعديني.

وتهدف الوزارة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9.3 تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.

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