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فريق التحرير

25 يونيو 2024

استقرار أسعار النفط وخام برنت يسجل 86.06 دولار للبرميل

اقتصاد
استقرار أسعار النفط وخام برنت يسجل 86.06 دولار للبرميل

شهدت أسعار النفط استقرارًا نسبيًا اليوم الثلاثاء حيث لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط، إذ بددت المخاوف حيال توقعات التعافي الاقتصادي في الصين أثر المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن التوتر في الشرق الأوسط والهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية.

وبحلول الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.08% ما يعادل 7 سنتات ووصل إلى 86.06 دولار للبرميل، وارتفع عقد سبتمبر الأكثر تداولا 8 سنتات، أو 0.09%، إلى 85.23 دولار.

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وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 11 سنتا، بما يعادل 0.13%، إلى 81.74 دولار للبرميل.

وارتفع كلا من الخامين القياسيين بنحو 3% الأسبوع الماضي، ليحققا مكاسب لأسبوعين متتاليين.

 

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