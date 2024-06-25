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فريق التحرير

25 يونيو 2024

تراجع أسعار الذهب وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

اقتصاد
تراجع أسعار الذهب وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية الذهب

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2327.52 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2339.90 دولار.

وهبط المعدن الأصفر أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة، مع قفزة للدولار بعد زيادة أنشطة الأعمال في أمريكا لأعلى مستوى في 26 شهراً في يونيو ، وسط انتعاش في التوظيف.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 29.47 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 999.70 دولار، وزاد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 993.83 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في شهر يوم الجمعة.

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