قبل المناظرة المرتقبة.. ترامب يطالب بايدن بالخضوع لاختبار طبي مثير للجدل

طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منافسه الديمقراطي جو بايدن، إلى الخضوع لاختبار طبي قبل المناظرة التلفزيونية يوم الخميس القادم.

وفي منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، اقترح ترامب أن يُجرى لبايدن اختبار يكشف عن الأدوية التي يتناولها قبل المناظرة، مؤكدا استعداده للخضوع لنفس الاختبار، وهو ما يعكس الطلبات المتزايدة للشفافية في العملية الانتخابية.

هذه الدعوة لم تأتِ بمفردها، بل سبقها تصريحات من المستشار الطبي السابق للبيت الأبيض، روني جاكسون، الذي أشار إلى ضرورة خضوع بايدن لاختبار “المنشطات”، معتبرا أن الأدوية التي يتلقاها قد تؤثر على قدرته على القيام بالمهام الحساسة التي تشمل المناظرات العامة.

وتأتى تلك الدعوات في ظل تصاعد الجدل حول الصحة والقدرة على الأداء لدى المرشحين، حيث تركز المناظرات الانتخابية على النقاش حول القضايا الهامة التي تؤثر على مستقبل البلاد، ويُنظر إلى تأثير الأدوية على الأداء البدني والعقلي على أنه عنصر حاسم في قدرة المرشحين على إقناع الناخبين ببرنامجهم ورؤيتهم للمستقبل.