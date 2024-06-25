قبل المناظرة المرتقبة.. ترامب يطالب بايدن بالخضوع لاختبار طبي مثير للجدل

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

25 يونيو 2024

قبل المناظرة المرتقبة.. ترامب يطالب بايدن بالخضوع لاختبار طبي مثير للجدل

دوليات
قبل المناظرة المرتقبة.. ترامب يطالب بايدن بالخضوع لاختبار طبي مثير للجدل ترامب وبايدن

طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منافسه الديمقراطي جو بايدن، إلى الخضوع لاختبار طبي قبل المناظرة التلفزيونية يوم الخميس القادم.

وفي منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، اقترح ترامب أن يُجرى لبايدن اختبار يكشف عن الأدوية التي يتناولها قبل المناظرة، مؤكدا استعداده للخضوع لنفس الاختبار، وهو ما يعكس الطلبات المتزايدة للشفافية في العملية الانتخابية.

هذه الدعوة لم تأتِ بمفردها، بل سبقها تصريحات من المستشار الطبي السابق للبيت الأبيض، روني جاكسون، الذي أشار إلى ضرورة خضوع بايدن لاختبار “المنشطات”، معتبرا أن الأدوية التي يتلقاها قد تؤثر على قدرته على القيام بالمهام الحساسة التي تشمل المناظرات العامة.

وتأتى تلك الدعوات في ظل تصاعد الجدل حول الصحة والقدرة على الأداء لدى المرشحين، حيث تركز المناظرات الانتخابية على النقاش حول القضايا الهامة التي تؤثر على مستقبل البلاد، ويُنظر إلى تأثير الأدوية على الأداء البدني والعقلي على أنه عنصر حاسم في قدرة المرشحين على إقناع الناخبين ببرنامجهم ورؤيتهم للمستقبل.

تابعنا: