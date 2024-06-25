النمسا تتصدر المجموعة الرابعة وتتأهل بثلاثية في مرمى هولندا

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

25 يونيو 2024

النمسا تتصدر المجموعة الرابعة وتتأهل بثلاثية في مرمى هولندا

رياضة
النمسا تتصدر المجموعة الرابعة وتتأهل بثلاثية في مرمى هولندا

تأهل منتخب النمسا إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد الفوز على هولندا 3 / 2 في اللقاء الذي جمع المنتخبين على الملعب الأولمبي ببرلين، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة ببطولة أمم أوروبا يورو 2024.

وتقدم للنمسا دونيل مالين لاعب منتخب هولندا بهدف في مرماه في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول ليعلن تقدم النمسا بهدف.

وأحرز هدف التعادل كودي جاكبو في الدقيقة 47 مع بداية الشوط الثاني.

وعزز تقدم منتخب النمسا هدفه الثاني  في المباراة رومانو شميد في الدقيقة 59.

وتعادل  هدف هولندا عن طريق ديباي في الدقيقة 75.

وأحرز هدف النمسا الثالث  مارسيل في الدقيقة 88.

وألغى الحكم هدف لكل من منتخب هولندا والنمسا بداعي التسلل.

بتلك النتيجة يتصدر منتخب النمسا المجموعة برصيد 6 نقاط، ومن خلفه منتخب فرنسا في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم هولندا بـ 4 نقاط، فيما يتذيل المنتخب البولندي قاع الترتيب برصيد نقطة يتيمة.

 

تابعنا: