النمسا تتصدر المجموعة الرابعة وتتأهل بثلاثية في مرمى هولندا

تأهل منتخب النمسا إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد الفوز على هولندا 3 / 2 في اللقاء الذي جمع المنتخبين على الملعب الأولمبي ببرلين، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة ببطولة أمم أوروبا يورو 2024.

وتقدم للنمسا دونيل مالين لاعب منتخب هولندا بهدف في مرماه في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول ليعلن تقدم النمسا بهدف.

وأحرز هدف التعادل كودي جاكبو في الدقيقة 47 مع بداية الشوط الثاني.

وعزز تقدم منتخب النمسا هدفه الثاني في المباراة رومانو شميد في الدقيقة 59.

وتعادل هدف هولندا عن طريق ديباي في الدقيقة 75.

وأحرز هدف النمسا الثالث مارسيل في الدقيقة 88.

وألغى الحكم هدف لكل من منتخب هولندا والنمسا بداعي التسلل.

بتلك النتيجة يتصدر منتخب النمسا المجموعة برصيد 6 نقاط، ومن خلفه منتخب فرنسا في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم هولندا بـ 4 نقاط، فيما يتذيل المنتخب البولندي قاع الترتيب برصيد نقطة يتيمة.