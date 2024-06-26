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فريق التحرير

26 يونيو 2024

مطار الملك خالد الدولي الأول عالمياً في التزامه بمواعيد الرحلات
محليات
مطار الملك خالد الدولي الأول عالمياً في التزامه بمواعيد الرحلات مطار الملك خالد الدولي

حقق مطار الملك خالد الدولي المركز الأول لأكثر المطارات التزامًا بمواعيد الرحلات حول العالم لشهر مايو الماضي في إنجاز نوعي يجسد مستوى درجة الالتزام التي يتمتع بها مطار العاصمة.

جاء ذلك خلال التصنيف العالمي الذي أعلنت عنه Cirium Diio الرائدة في مجال تحليلات الطيران بالاستناد إلى مجموعة واسعة من البيانات والتحليلات ذات الصلة بالرحلات الجوية بهدف تحسين كفاءة تخطيط الرحلات، وبما يعزز تجربة المسافرين من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن رحلاتهم الجوية.

وعبّر الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض التي تتولى إدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة عن فخره بحصول مطار الملك خالد الدولي على المركز الأول.

وأكد أن ذلك جاء نتيجة للتزام المطار وشركائه بتقديم أعلى مستوى من الخدمات التشغيلية الكفيلة بتحقيق هذه الدرجة المشرفة من الأداء.

وأشار أبوعباة إلى التزام منسوبي شركة مطارات الرياض ببذل أقصى جهد لتحقيق أعلى درجات التميز والالتزام التي يستحقها المطار بالنظر للمكانة المتميزة التي يتمتع بها بوصفه البوابة الأبرز للتعريف بواحدة من أنشط العواصم الإقليمية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية.

وأضاف أن هذا التميز يأتي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تعمل على ترسيخ الدور الريادي للمملكة في شتى القطاعات، ومختلف أوجه التنمية المستدامة.

وأعرب عن تهنئته لجميع العاملين بمطار الملك خالد الدولي على ما بذلوه من جهود حثيثة خلال الفترة الماضية لنيل هذا المركز المشرف لمطار العاصمة.

صعود مطار الملك خالد الدولي للمركز الأول لأكثر المطارات التزاماً بالمواعيد حول العالم، جاء بعد تصنيفه من قبل Cirium Diio في المركز الثالث خلال يناير الماضي، ما يعكس وتيرة التطور السريع التي حققها المطار على تصنيفه العالمي في غضون خمسة أشهر فقط.

 

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