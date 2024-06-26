بعد 27 عاما على وفاتها.. فساتين وإكسسوارات الأميرة ديانا بمزاد علني في كاليفورنيا

يستعد محبو الأميرة ديانا لاستعادة ذكريات مرتبطة بأيقونة الموضة الراحلة، من خلال مزاد علني يقام الخميس في كاليفورنيا، حيث سيتم عرض مجموعة واسعة من ملابسها وإكسسواراتها.

تتصدر المجموعة المعروضة فستانان مميزان للأميرة ديانا، يقدر سعر كل منهما بمبلغ يتراوح بين 200 ألف دولار و400 ألف.

الأول هو فستان من التول باللون الأزرق الداكن، من تصميم موراي أربيد، ارتدته في العرض الأول لمسرحية “ذي فانتوم أوف ذي أوبرا” في لندن عام 1986.

أما الثاني فهو فستان من الدانتيل من تصميم فيكتور إدلشتاين، وقد ارتدته الأميرة مرتين.

يتضمن المزاد أيضًا حوالي خمسين قطعة أخرى تخص الأميرة الراحلة، بما في ذلك أحذية وحقائب يد وقبعات، بالإضافة إلى رسائل مكتوبة بخط يدها، وعناصر تخص أفرادًا آخرين في العائلة الملكية البريطانية.

يأتي هذا المزاد بعد 27 عامًا على وفاة الأميرة ديانا في حادث سيارة في باريس، إلا أنها لا تزال تحتفظ بمكانتها كأيقونة للموضة في قلوب الكثيرين حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن فستانًا قديمًا للأميرة ديانا قد بيع في ديسمبر الماضي بمبلغ قياسي بلغ 1.14 مليون دولار في مزاد آخر، مما يعكس الاهتمام الكبير بقطع الأزياء التي ارتدتها.