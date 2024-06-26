بعد 27 عاما على وفاتها.. فساتين وإكسسوارات الأميرة ديانا بمزاد علني في كاليفورنيا

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

26 يونيو 2024

بعد 27 عاما على وفاتها.. فساتين وإكسسوارات الأميرة ديانا بمزاد علني في كاليفورنيا

منوعات
بعد 27 عاما على وفاتها.. فساتين وإكسسوارات الأميرة ديانا بمزاد علني في كاليفورنيا

يستعد محبو الأميرة ديانا لاستعادة ذكريات مرتبطة بأيقونة الموضة الراحلة، من خلال مزاد علني يقام الخميس في كاليفورنيا، حيث سيتم عرض مجموعة واسعة من ملابسها وإكسسواراتها.

تتصدر المجموعة المعروضة فستانان مميزان للأميرة ديانا، يقدر سعر كل منهما بمبلغ يتراوح بين 200 ألف دولار و400 ألف.

الأول هو فستان من التول باللون الأزرق الداكن، من تصميم موراي أربيد، ارتدته في العرض الأول لمسرحية “ذي فانتوم أوف ذي أوبرا” في لندن عام 1986.

أما الثاني فهو فستان من الدانتيل من تصميم فيكتور إدلشتاين، وقد ارتدته الأميرة مرتين.

يتضمن المزاد أيضًا حوالي خمسين قطعة أخرى تخص الأميرة الراحلة، بما في ذلك أحذية وحقائب يد وقبعات، بالإضافة إلى رسائل مكتوبة بخط يدها، وعناصر تخص أفرادًا آخرين في العائلة الملكية البريطانية.

يأتي هذا المزاد بعد 27 عامًا على وفاة الأميرة ديانا في حادث سيارة في باريس، إلا أنها لا تزال تحتفظ بمكانتها كأيقونة للموضة في قلوب الكثيرين حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن فستانًا قديمًا للأميرة ديانا قد بيع في ديسمبر الماضي بمبلغ قياسي بلغ 1.14 مليون دولار في مزاد آخر، مما يعكس الاهتمام الكبير بقطع الأزياء التي ارتدتها.

تابعنا: