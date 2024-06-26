على هامش اجتماع “الأبطال الجدد” بالصين.. وزير الاقتصاد يبحث مع نظيره الماليزي تعزيز التعاون

بحث وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم مع وزير الاقتصاد الماليزي رفيزي رملي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وماليزيا.

تناول الاجتماع الاتفاقيات المشتركة والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الخاص للأبطال الجدد التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي المقام في مدينة داليان الصينية.

وشارك الإبراهيم، في جلسة حوارية ضمن أعمال الاجتماع السنوي للأبطال الجدد التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد في مدينة داليان الصينية.

بناءً على المؤشرات الاقتصادية التي قدمها الوزير، يظهر أن المملكة حققت نمواً اقتصادياً كبيراً في عام 2022 بنسبة 8.7%، وتحديدًا، بلغت الأنشطة غير النفطية نسبة نمو قدرها 5.6%.

أكد الإبراهيم على أن السعودية تسير في منتصف الطريق نحو تحقيق رؤية 2030، مشيرًا إلى الإنجازات الكثيرة التي تم تحقيقها والأولويات المستقبلية التي تتمثل في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز تنمية رأس المال البشري.