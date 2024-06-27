بعد ختام دور المجموعات.. تعرف على ترتيب هدافي يورو 2024

أختتم منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا “يورو 2024” أمس الأربعاء.

وصعد 16 منتخبًا إلى الدور الـ 16 من منافسات بطولة أمم أوروبا، والمقامة بالملاعب الألمانية.

وتأهل كلا من منتخبات النمسا وسويسرا، إسبانيا وإيطاليا، إنجلترا والدنمارك وسلوفينيا، النمسا والدنمارك وهولندا، رومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا، البرتغال وتركيا وجورجيا، إلى الدور الـ 16.

ترتيب هدافي اليورو 2024:

1- جيورجي ميكاوتادزي لاعب جورجيا، برصيد 3 أهداف.

2- جمال موسيالا، نيكلاس فولكروج لاعبا ألمانيا، رازافان مارين لاعب رومانيا، إيفان تشارنز، سلوفاكيا، كودي جاكبو، هولندا، برصيد هدفين لكل لاعب

3- كيليان مبابي، فرنسا، هد وحيد.

4- جود بيلينجهام، هاري كين لاعبا إنجلترا، هدف وحيد

5- كيفين دي بروين لاعب بلجيكا هدف وحيد.

6- لوكا مودريتش لاعب كرواتيا، هدف وحيد.

7- نيكولو باريلا، لاعب إيطاليا، هدف وحيد.

8- كريستيان إريكسن، لاعب الدنمارك، هدف وحيد.

9- برونو فيرنانديز، فرانشيسكو كونسيساو لاعبا البرتغال برصيد هدف لكل لاعب

10- داني كارفاخال، ألفارو موراتا لاعبا إسبانيا برصيد هدف لكل لاعب