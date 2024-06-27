بسعر 25 ألف دولار.. ستروين C3 الكهربائية تنافس رينو توينجو وداسيا سبرينج

أطلقت شركة ستروين سيارتها C3 الكهربائية الجديدة نظير سعر يبلغ 23 ألف و300 يورو (24939 دولارا) لتشعل نار المنافسة مع رينو Twingo وداسيا Spring وأوبل e-Rocks وفيات Topolino.

وتأتي السيارة رباعية الأبواب C3 الجديدة بطول 02ر4 متر، وتوفر مساحة لاستيعاب خمسة ركاب إذا لزم الأمر. ويمتاز المقعد الخلفي بأنه أكثر رحابة من الموديل السابق، بالإضافة إلى أن سعة صندوق الأمتعة تبلغ 310 لتر، وهي مساحة ليست سيئة في هذه الفئة من السيارات.

خفة الوزن

وتنطلق السيارة الكهربائية بقوة 83 كيلووات/113 حصان وتعتمد على بطارية فوسفات الحديد والليثيوم منخفضة التكلفة بسعة 44 كيلووات ساعة فقط. كما أن السيارة الجديدة خفيفة نسبيا؛ حيث يقل وزنها عن 5ر1 طن. ونظرا لوزنها الخفيف فإن السيارة الجديدة تنطلق في لمح البصر بعد فتح إشارات المرور وتتجول بسرعة في شوارع المدينة، ويصل مدى السير القياسي لها إلى 326 كلم.

وتتمتع البطارية الصغيرة بميزة أخرى تتمثل في أنها تستغرق حوالي نصف ساعة فقط لشحنها من 20% إلى 80% حتى مع قدرات الشحن المتوسطة 11 أو 100 كيلووات كحد أقصى، وتبدو سيارة ستروين الكهربائية غريبة بعض الشيء على الطرق السريعة؛ لأن سرعتها القصوى تصل إلى 132 كلم/س.

ثبات واستقرار

وتتمتع سيارة ستروين C3 بميزة أخرى، والتي تعتبر من المزايا التقليدية في سيارات ستروين والنادرة بالنسبة للسيارات الصغيرة؛ حيث تسير السيارة الصغيرة بثبات واستقرار مع وجود نظام تعليق جيد؛ نظرا لأن البطارية تعمل على خفض مركز الثقل.

وعند مقارنتها بالموديلات الأخرى في فئتها فإن سيارة ستروين C3 تبدو أكثر صلابة ونضجا وتتغلب على مشاكل الطرق بثقة أكبر. وتجتاز سيارة ستروين الجديدة المنعطفات بثبات وتدور حول الزوايا الحادة دون أي اهتزاز.

وتخطط شركة ستروين خلال العام المقبل لطرح إصدار كهربائي ببطارية تكفي لقطع مسافة 200 كلم فقط، وبسعر لا يتعدى 19 ألف و990 يورو.

وعلى غرار جميع موديلات ستيلانتس، توجد نسخة تقليدية مزودة بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بسعة حجمية 2ر1 لتر وبقوة 74 كيلووات/101 حصان وبسرعة قصوى تبلغ 183 كلم/س. وتتوفر هذه النسخة نظير سعر يبلغ 14 ألف و990 يورو.