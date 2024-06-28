أسعار النفط تتجه لتسجيل ثالث قفزة أسبوعية على التوالي

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومة بتوقعات متزايدة بأن البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) سيبدأ قريبًا في خفض أسعار الفائدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.47% لتصل إلى 86.80 دولار للبرميل، كما ارتفع عقد برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.5% إلى 85.69 دولار للبرميل.

بالتوازي، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.61% لتصل إلى 82.24 دولار للبرميل.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل توقعات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ دورة تيسيرية قريبًا، حيث يتوقع المتداولون الآن فرصة بنسبة 64% لإجراء أول خفض في سبتمبر، مقارنة بنسبة 50% قبل شهر.

وقد أدت هذه التوقعات إلى زيادة المخاطر في أسواق الأسهم، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة مثل النفط.

ومن المتوقع أن تستمر أسعار النفط في الارتفاع في المستقبل القريب، مدعومة بتوقعات تخفيض الفائدة الأمريكية، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل زيادة الطلب العالمي على النفط وتخفيضات الإنتاج.