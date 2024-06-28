السعودية تختتم مشاركتها في الدورة الـ 67 للجنة الأممية للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

اختتم الوفد السعودي مشاركته في الدورة الـ67 للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية “كوبوس”.

وعقدت الدورة في فيينا بالنمسا خلال الفترة من 19 إلى 28 يونيو، فيما تؤكد هذه المشاركة التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي للاستخدام السلمي والمستدام للفضاء الخارجي، وتسليط الضوء على جهود السعودية في تطوير صناعة الفضاء العالمية.

واستضاف الوفد لقاءً جانبياً، بعنوان “المملكة العربية السعودية نحو الفضاء: تحفيز قطاع الفضاء”، والذي حضره أكثر من 80 من قادة وخبراء الفضاء واستهدف الفرص الواعدة للدفع بصناعة الفضاء العالمية إلى آفاق جديدة، حيث افتتح اللقاء المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا السفير الدكتور عبدالله بن خالد طوله الذي سلط الضوء على دور التعاون العالمي الهام في دعم قطاع الفضاء.

وأشار “طوله”، إلى أهمية التعاون والتنسيق الدولي في استمرار نمو واستدامة الأنشطة الفضائية في جميع أنحاء العالم.

واستعرض الوفد السعودي التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في تطوير قطاع الفضاء في المملكة ؛ وشملت الإنجازات الرئيسية جهود المملكة لتعزيز استدامة الفضاء من خلال مبادرات مثل مؤتمر الحطام الفضائي الذي عقد في فبراير الماضي.