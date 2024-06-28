تفاصيل الاجتماع الثامن لمجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي.. تعزيز تعاون ومراجعة لوائح

عُقِد الاجتماع الثامن لمجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي (TIFA) في العاصمة واشنطن اليوم برئاسة وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، ومساعد الممثل التجاري الأمريكي لأوروبا والشرق الأوسط براينت تريك، بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.

وناقش الاجتماع عددًا من المحاور الرئيسية تضمنت سبل تعزيز التجارة الثنائية وحل المعوقات التي تواجهها، ومناقشة السياسات التجارية، ومراجعة اللوائح الفنية للتجارة الدولية، وإجراءات تطبيق تدابير الصحة، والصحة النباتية في المنتجات الزراعية والغذائية والدوائية، وحقوق الملكية الفكرية وسياساتها وتشريعاتها، والتجارة الإلكترونية، والتعاون التجاري والاستثماري وتبادل الخبرات بين الجانبين.

كما عُقد على هامش الاجتماع الثامن للمجلس، اجتماع الطاولة المستديرة مع القطاع الخاص السعودي والأمريكي، وتضمن الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين والاستثمار في القطاعات الرئيسية للمملكة، ومناقشة التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص في التجارة والاستثمار، وتمكين الشراكات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها التجارية، والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين بمجال الابتكار والتكنولوجيا والتوطين، والفرص التجارية والاستثمارية في مبادرتيْ السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بالإضافة إلى عددٍ من المواضيع الأخرى في مختلف المجالات الثنائية المشتركة.

وشارك الوفد السعودي في ورشة عمل بعنوان “الفرص التجارية بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة” بمشاركة سفراء أمريكا في دول الخليج، والجلسة الافتتاحية في قمة الاستثمار الأمريكية (Select USA) برئاسة وزيرة التجارة الأمريكية.

كما تضمّنت مشاركات الوفد السعودي: منتدى الحوار الخامس للتجارة والاستثمار الخليجي الأمريكي، وجلسة نقاش بعنوان “استثمار السعودية في التكنولوجيا”، والمنتدى الأمريكي السعودي الذي جاء بعنوان “الاستثمار في مستقبلنا المشترك”، ولقاء الطاولة المستديرة الخليجية الأمريكية، بمشاركة القطاع الخاص من الجانبين.

وشارك في الوفد كلٌ من: وزارة التجارة، ووزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التعليم، ووزارة السياحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وصندوق الاستثمارات العامة، ومبادرة السعودية الخضراء، واتحاد الغرف التجارية السعودية، ومجلس الأعمال السعودي الأمريكي وعددٍ من الشركات السعودية المهتمة.