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فريق التحرير

28 يونيو 2024

اتهامات جنائية لقادة الجيش في بوليفيا بعد محاولة انقلاب فاشلة

دوليات
اتهامات جنائية لقادة الجيش في بوليفيا بعد محاولة انقلاب فاشلة

وجه المدعي العام في بوليفيا اتهامات ضد قيادة القوات المسلحة بأكملها بعد محاولة انقلاب فاشلة في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسب ما ذكرته وسائل إعلام.

وأفادت صحيفة ال ديبر ، اليوم الجمعة، أنه تم توجيه اتهامات للقادة السابقين للجيش والبحرية والقوات الجوية بالإرهاب والتمرد المسلح ضد أمن وسيادة الدولة.

وسوف يواجه هؤلاء القادة، في حالة إدانتهم، عقوبات بالسجن لمدة 20 عاما.

وطلب ممثلو الادعاء أيضا تمديد حبس المتهمين لمدة ستة أشهر، نظرا لخطر هروبهم.

ونقل عن ممثلي الإدعاء قولهم إن المتهمين الثلاثة – خوان خوسيه زونييجا ماسياس قائد الجيش، وخوان أرنيز سلفادور قائد البحرية، ومارسيلو خافيير زيجارا قائد القوات الجوية – يمكنهم تدمير أو تغيير، أو إتلاف أو إخفاء أو تزوير الأدلة.

وكان ضباط جيش منشقون قد احتلوا الميدان المركزي في لاباز بالعربات المدرعة أمس الأول الأربعاء واقتحموا قصر الحكم.

واستبدل الرئيس لويس آرسي قيادة القوات المسلحة بأكملها، وأمر القادة الجدد القوات بالانسحاب.

وقال وزير الداخلية إدواردو ديل كاستيلو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن إجمالي 21 عسكريا اعتقلوا في أعقاب محاولة الانقلاب.

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