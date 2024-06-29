تعرف على حكم مباراة ألمانيا والدنمارك في يورو 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم إنجليزي سيُدير مباراة الدنمارك وألمانيا، في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

وسيستضيف ملعب سيجنال إيدونا بارك، أحداث مباراة الدنمارك وألمانيا في منافسات الدور الـ 16 من يورو 2024.

وكانت منتخب الدنمارك مقعده في دور الـ 16 لبطولة اليورو 2024، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

بينما تأهل منتخب ألمانيا لمنافسات دور الـ 16 من يورو 2026، بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.

طاقم تحكيم مباراة ألمانيا والدنمارك:

ويُدير المباراة الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر، ويعاونه مواطنيه ستيوارت بيرت، دان كوك.

فيما يتواجد البوسني عرفان بيلتو، والإنجليزي ستيوارت أتويل، حكمًا لتقنية الفيديو.