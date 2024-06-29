“جوجل” تطلق أداة ذكاء اصطناعي جديدة لإنشاء مقاطع فيديو احترافية

أعلنت “جوجل” إطلاق خدمة “جوجل فيدز” (Google Vids) في إطار مبادرة Workspace Labs، وهي منصة مخصصة لاختبار الميزات التجريبية لمنتجات جوجل.

تُعد “جوجل فيدز” أداة مبتكرة تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لتمكين المستخدمين من إنشاء مقاطع فيديو احترافية تلبي احتياجات العمل المختلفة.

وتتميز “جوجل فيدز” بتركيزها على بيئة العمل، مما يمنحها قدرات إضافية في عملية إنشاء الفيديو، حيث يمكن للمستخدمين المشتركين في Workspace Labs الآن اختبارها واستخدامها لإنشاء مقاطع فيديو لأغراض مختلفة، مثل توضيح عملية تدريب الموظفين، أو وصف الحياة اليومية لأقسام الشركة، أو عرض إنجازات الأقسام.

وتعمل “جوجل فيدز” بطريقة مشابهة لأدوات إنشاء الفيديو الأخرى، حيث يبدأ المستخدم بكتابة نص يصف فكرة الفيديو والجمهور المستهدف والطول المطلوب. ثم يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء لوحة عمل لإنشاء المقطع وتعديله.

وبمجرد أن يختار المستخدم الشكل الذي يريده من اقتراحات التطبيق، سيتيح التطبيق كافة أجزاء الفيديو في مسودة أولية مع مشاهد مقترحة من ملايين مقاطع الفيديو الجاهزة والصور عالية الجودة التي يمكن تضمينها بسهولة داخل الفيديو.

ويمكن أيضًا إضافة صوت خاص أو صوت افتراضي مولّد إلى الفيديو، أو إضافة نقاط أخرى محددة، واختيار نمط محدد للفيديو.

ويتكامل “جوجل فيدز” مع تطبيقات جوجل الحالية مثل المستندات والعروض التقديمية وجداول البيانات، مما يُسهل عملية إنشاء الفيديو.

وتخطط “جوجل” بعد انتهاء المرحلة التجريبية لجعل الأداة جزءًا من حزمة Gemini for Workspace، مما يُتيح لجميع مستخدمي Workspace الاستفادة من هذه الأداة المبتكرة.

تعتزم جوجل دمج جوجل فيدز بشكل دائم في حزمة “Gemini for Workspace” بعد انتهاء المرحلة التجريبية، مما يُتيح لجميع مستخدمي Workspace الاستفادة من هذه الأداة المبتكرة.