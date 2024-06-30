لمواجهة جرائم إسرائيل.. فلسطين تطلب عقد دورة غير عادية للجامعة العربية

أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن بلاده تقدمت بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين على أن تعقد الأسبوع الجاري، لبحث سياسة مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني والإجراءات العقابية التي أقرتها حكومة الاحتلال مؤخرًا.

وقال السفير العكلوك، في تصريح اليوم: إن طلب هذا الاجتماع يأتي في ضوء ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني على مدار 9 أشهر متواصلة، وإقرار حكومة الاحتلال مؤخرًا لسلسلة من العقوبات العدوانية ضد دولة فلسطين تهدف إلى منع تجسيد استقلالها على الأرض والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى التوسع الاستعماري الاستيطاني، وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية، وقرصنة أموالها، وفرض عقوبات على المسؤولين الفلسطينيين تشمل الإبعاد ومنع السفر.