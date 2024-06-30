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فريق التحرير

30 يونيو 2024

إعصار “بيريل” يُهدد منطقة الكاريبي.. تحذيرات من فيضانات وأضرار كارثية

منوعات
إعصار “بيريل” يُهدد منطقة الكاريبي.. تحذيرات من فيضانات وأضرار كارثية

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن إعصار “بيريل” أصبح عاصفة بالغة الخطورة، إذ وصل إلى الفئة الثالثة في المحيط الأطلسي ومن المقرر أن يجلب رياحاً عاتية وخطرة إلى جزر ويندوارد في منطقة الكاريبي إذ ستزداد قوته أكثر غداً الإثنين.

وأضاف المركز في مذكرة إرشادية أن بحلول صباح، اليوم الأحد، أصبح إعصار بيريل، الأول في موسم الأعاصير لعام 2024، على بعد حوالي 675 كيلومتراً شرقي وجنوب شرقي بربادوس مصحوباً برياح تبلغ سرعتها القصوى 155 كيلومترا في الساعة.

ومن النادر أن يتشكل إعصار هائل في وقت مبكر من الموسم مثل شهر يونيو.

ومن المتوقع أن تشتد قوة بيريل ليصبح إعصاراً من الفئة الرابعة على مقياس سافير-سيمبسون للأعاصير غداً الإثنين محملاً بذلك برياح يمكن أن تسبب “أضراراً كارثية”.

وصدرت تحذيرات من الإعصار في بربادوس وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر جرينادين وجرينادا وتوباجو.

وحذر المركز الوطني للأعاصير تلك الجزر بأن عليها الاستعداد لهطول أمطار يصل معدلها إلى 15 سنتيمتراً، وقال إن بيريل سيرفع الأمواج بما يصل 2.74 متر فوق مستويات المد الطبيعية في المناطق التي سيصل فيها الإعصار لليابسة.

وفي الشهر الماضي، توقعت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية حدوث “نشاط أعاصير غير معتاد” في المحيط الأطلسي في 2024، ويرجع ذلك لأسباب منها ارتفاع درجات حرارة المحيط إلى مستوى أوشك على أن يكون غير مسبوق.

ومن غير المعتاد أن نرى إعصاراً كبيراً يتشكل في وقت مبكر جداً من موسم الأعاصير الذي يمتد من الأول من يونيو إلى 30 نوفمبر.

ويقول المركز الوطني للأعاصير إن زيادة قوة بيريل ليصل إلى الفئة الرابعة كما هو متوقع من شأنها أن تجعله أول إعصار بهذه القوة يتشكل في وقت مبكر من الموسم لأنه قد يسبق في تلك الحالة إعصار دينيس الذي بلغ الفئة الرابعة في الثامن من يوليو 2005.

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