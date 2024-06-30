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فريق التحرير

1 يوليو 2024

دراسة أمريكية تربط بين فقدان حاسة الشم وزيادة خطر الإصابة بقصور القلب

منوعات
دراسة أمريكية تربط بين فقدان حاسة الشم وزيادة خطر الإصابة بقصور القلب

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة “ميشيغان” عن وجود صلة مقلقة بين فقدان حاسة الشم وتزايد خطر الإصابة بقصور القلب، خاصةً لدى كبار السن.

وأوضحت الدراسة أن كبار السن الذين يعانون من فقدان حاسة الشم يواجهون خطرًا متزايدًا بنسبة 30٪ للإصابة بقصور القلب الاحتقاني مقارنة بأولئك الذين يتمتعون بحاسة شم طبيعية.

يُشير مصطلح “قصور القلب الاحتقاني” إلى حالة تفقد فيها عضلة القلب قدرتها على ضخ الدم بكفاءة، مما ينتج عنه تراكم السوائل في الرئتين والأعضاء الحيوية الأخرى.

ويُعد قصور القلب من الأمراض المزمنة الخطيرة التي تتطلب علاجًا مستمرًا لمنع تفاقمها وتجنب المضاعفات المُهددة للحياة، وتُقدم الدراسة الجديدة أدلة على أن فقدان حاسة الشم قد يكون بمثابة مؤشر مبكر لقصور القلب.

شملت الدراسة بيانات 2500 شخص من كبار السن الأصحاء الذين شاركوا في دراسة للشيخوخة بين عامي 1997 و1998، حيث تراوحت أعمارهم بين 70 و 79 عامًا.

أظهرت نتائج الدراسة أن المشاركين الذين يعانون من فقدان حاسة الشم كانوا أكثر عرضة للإصابة بقصور القلب الاحتقاني بنسبة 30٪ مقارنة بأولئك الذين يتمتعون بحاسة شم طبيعية.

ويشير هذا الارتباط إلى أن فقدان حاسة الشم قد يكون علامة على ضعف في وظائف عضلة القلب.

وتؤكد نتائج هذه الدراسة إلى أهمية إدراك فقدان حاسة الشم كعلامة تحذيرية محتملة لقصور القلب، خاصةً لدى كبار السن.

ويمكن أن تُساعد هذه الاكتشافات في تحسين عملية الكشف المبكر عن قصور القلب وتوفير التدخلات العلاجية في الوقت المناسب، مما قد يُساهم في تحسين صحة المرضى وتقليل مخاطر المضاعفات.

ويُؤكد الباحثون على الحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم العلاقة بين فقدان حاسة الشم وقصور القلب بشكل أفضل.

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