صعود اليورو بعد الجولة الأولى من انتخابات فرنسا

ارتفع اليورو، اليوم الاثنين، بعد تصدر تحالف ينتمي لليمين المتطرف الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية.

وارتفع اليورر بنسبة 0.4 % إلى 1.0756 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين في وقتٍ سابق من الجلسة.

وكان اليورو انخفض نحو 0.8 % منذ أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون لإجراء الانتخابات في التاسع من يونيو الماضي.

ومقابل الدولار، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.11 بالمئة إلى 1.2659 دولار، في حين انخفض الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة إلى 0.66655 دولار، وصعد الدولار النيوزيلندي 0.12 بالمئة إلى 0.6098 دولار أمريكي.

وانخفض مؤشر الدولار 0.11 بالمئة إلى 105.61، بعد أن سجّل في وقت سابق أدنى مستوى في أسبوع.