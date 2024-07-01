يستمر حتى 3 أكتوبر.. بدء التسجيل العقاري في 6 أحياء بالمدينة المنورة

بدأت عملية تسجيل العقارات الواقعة في نطاق 6 أحياء بالمدينة المنورة، عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية، وتستمر حتى الـ 30 من شهر ربيع الأول 1446 هـ الموافق 3 أكتوبر المقل.

وأوضحت الهيئة العامة للعقار، أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل جزءًا من حي الملك فهد، وجزءًا من حي العاقول، وجزءًا من حي جماء أم خالد، وحي سكة الحديد، وجزءًا من حي الخضراء، وجزءًا من حي أبيار الماشي، وتضم 4774 قطعة عقارية.

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ويهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية، وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري، كما أتاحت الهيئة العامة للعقار إمكانية الاستفسار عن آلية وخطوات التسجيل عبر رقم الاتصال الموحّد 199002 المخصّص لخدمة المستفيدين.